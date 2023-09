Mercedes-Chef: Elektroautos werden noch teurer

Mercedes-Chef Ola Källenius rechnet auf absehbare Zeit mit höheren Kosten für Elektroautos. Diese könnten nicht eins zu eins über den Preis an die Kunden weitergegeben werden, sagte er im Vorfeld der Automobilmesse IAA in München. „Die Wettbewerbsintensität wird da sein.“ Umso wichtiger sei es, an allen Teilen des Unternehmens zu arbeiten, wie Fixkosten oder im Vertrieb.