HiPP-Rückruf: Spur führt auch nach Oberösterreich

Nach dem HiPP-Rückruf bei Spar und Maximarkt überschlagen sich nun die Schockmeldungen. Laut „Spiegel“ wird inzwischen auch in einem zweiten Bundesland nach manipulierten Gläsern gesucht: in Oberösterreich. Zuvor war bereits bekannt geworden, dass im Burgenland ein zweites „lebensgefährliches“ Glas im Umlauf sein soll.