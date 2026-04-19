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Manipulierte Gläschen

HiPP-Rückruf: Spur führt auch nach Oberösterreich

Oberösterreich
19.04.2026 16:41
(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach dem HiPP-Rückruf bei Spar und Maximarkt überschlagen sich nun die Schockmeldungen. Laut „Spiegel“ wird inzwischen auch in einem zweiten Bundesland nach manipulierten Gläsern gesucht: in Oberösterreich. Zuvor war bereits bekannt geworden, dass im Burgenland ein zweites „lebensgefährliches“ Glas im Umlauf sein soll.

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Laut „Spiegel“ läuft die Suche nach manipulierten HiPP-Gläschen in Österreich mittlerweile auf Hochtouren – und zwar in zwei Bundesländern. Neben dem Burgenland fahnden Ermittler nun auch in Oberösterreich nach den manipulierten Gläschen. Eine Bestätigung gegenüber der „Krone“ steht bislang noch aus.

Die Ermittlungen werden von der Kripo in Ingolstadt geführt und koordiniert, wie eine Sprecherin des dortigen Polizeipräsidiums bestätigte. Demnach steht die Polizei in engem Kontakt mit dem Unternehmen. Weitere Details wurden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht genannt.

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