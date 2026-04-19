Oberwart gelingt deutlicher Playoff-Auftaktsieg

14. Playoff-Sieg in Folge

Für Oberwart, das die letzten beiden Meisterschaften gewonnen hatten, war es saisonübergreifend der 14. Playoff-Sieg in Folge. Die Swans, bei denen nur zwei Spieler zweistellig scorten, mussten die erste Niederlage nach zuletzt zehn Siegen en suite hinnehmen.