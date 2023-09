Concept CLA: Das wird die neue Mercedes-A-Klasse

Bestechendes Design, nahe an der Serie

Aufregender als diese Zahlen ist jedoch das Design des Concept CLA, dessen für 2024 geplantes Serienpendant recht ähnlich geraten soll. Das in einem schicken Granatrot lackierte Konzept gefällt mit rundum stimmigen Proportionen sowie eleganten Wölbungen und nur wenigen Sicken. Während sich bei einigen aktuellen Viertürer-Coupés von Mercedes in der Seitenansicht Front und Heck nicht so recht voneinander unterscheiden, wirkt das CLA Concept mit langer und flacher Front, dem bogenförmigen Dachverlauf und dem knackigen Heck klassisch schön und trotz der vier Türen wie ein echtes Coupé.