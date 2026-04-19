Alajbegovic war stark, einer aber noch stärker

Der FC Red Bull Salzburg setzte sich am Sonntagnachmittag mit 3:1 bei der Wiener Austria durch. Die Bullen halten ihre Titelchancen in der Fußball-Bundesliga damit am Leben. Ein Spieler des Vizemeisters stach dabei besonders heraus. Die „Krone“-Noten zum Spiel.
Schlager 4
Er war bei Wiesingers Kopfball zur Stelle (63.) und hielt zudem stark gegen Barry (69.). Das war während der Sturm- und Drangphase der Veilchen besonders wichtig, die auf den Ausgleich gedrängt hatte.
Lainer 3
Stabile Leistung des Seekircheners, der nach seiner Gelben Karte vorsichtig sein musste, jedoch genau die richtige Balance fand. Offensiv wäre noch mehr möglich gewesen.
Schuster 3
In der ersten Halbzeit makellos. Nach der Pause mit Schwierigkeiten, stand beim Gegentreffer nicht gut.
Drexler 2
Rutschte in der ersten Hälfte einmal weg und ermöglichte der Austria die erste Chance. Boateng bereitete ihm nach der Pause einiges Kopfzerbrechen.
Krätzig 4
Ein starker Auftritt des Deutschen, der als Linksverteidiger auflief und einen tick präsenter war als Lainer.
Kitano 5
Erst eroberte er den Ball, dann bediente er Konate sehenswert zum 1:0. Auch den dritten Treffer bereitete er vor. Der „Nippon-Star“ war der auffälligste Bulle in Favoriten und zeigte, was in ihm steckt.
Bidstrup 4
Machte das Zentrum vor allem in der ersten Hälfte zu und fungierte als Staubsauger vor der Viererkette. Gute Leistung, kämpferisch wie immer stark.
Kjaergaard 3
Er hatte seine Beine beim 2:0 im Spiel und leitete das Tor ein. Dafür verlor er Assistgeber Barry bei seinem ersten Startelfeinsatz seit November aus den Augen.
Vertessen 3
Kämpferisch wie immer tadellos. Rieb sich völlig für die Mannschaft auf. Darunter litt allerdings die Torgefährlichkeit.
Konate 3
Der Ivorer machte erneut das, was man von ihm erwartet – er traf! Die Quote mit sechs Toren aus elf Spielen kann sich mehr als sehen lassen. Abgesehen davon ist er zu wenig ins Spiel eingebunden und leistete sich zu viele Fehler.
Alajbegovic 4
Das 1:0 machte er selbst, das zweite Tor bereitete er vor – der 18-Jährige bleibt ein Erfolgsgarant für die Salzburger, wenngleich er nach der Pause deutlich abbaute.
Onisiwo 4
Der Joker stach sofort! Nach Pass von Kitano machte er einen Haken und schloss mit seinem ersten Tor seit Juli ab!
Yeo 0
Diabate 0
Aguilar 0
Trainer Beichler 5
Stellte seine Truppe super ein und ließ die Austria anfangs kommen. Die Drangphase der Wiener überstand Salzburg mit etwas Glück, mit Onisiwo stach allerdings Beichlers Joker.
UNSER NOTENSCHLÜSSEL: 6 teamreif, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt
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