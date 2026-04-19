Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Noten

Alajbegovic war stark, einer aber noch stärker

Sport
19.04.2026 17:09
Sota Kitano (re.) überzeugte bei der Austria.
Sota Kitano (re.) überzeugte bei der Austria.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Nister
Von Christoph Nister

Der FC Red Bull Salzburg setzte sich am Sonntagnachmittag mit 3:1 bei der Wiener Austria durch. Die Bullen halten ihre Titelchancen in der Fußball-Bundesliga damit am Leben. Ein Spieler des Vizemeisters stach dabei besonders heraus. Die „Krone“-Noten zum Spiel.

0 Kommentare

Schlager 4
Er war bei Wiesingers Kopfball zur Stelle (63.) und hielt zudem stark gegen Barry (69.). Das war während der Sturm- und Drangphase der Veilchen besonders wichtig, die auf den Ausgleich gedrängt hatte.

Lainer 3
Stabile Leistung des Seekircheners, der nach seiner Gelben Karte vorsichtig sein musste, jedoch genau die richtige Balance fand. Offensiv wäre noch mehr möglich gewesen.

Schuster 3
In der ersten Halbzeit makellos. Nach der Pause mit Schwierigkeiten, stand beim Gegentreffer nicht gut.

Lesen Sie auch:
Daniel Beichler
Daniel Beichler
„Die anderen fünf Teams kommen besser damit klar“
18.04.2026

Drexler 2
Rutschte in der ersten Hälfte einmal weg und ermöglichte der Austria die erste Chance. Boateng bereitete ihm nach der Pause einiges Kopfzerbrechen.

Krätzig 4
Ein starker Auftritt des Deutschen, der als Linksverteidiger auflief und einen tick präsenter war als Lainer.

Kitano 5
Erst eroberte er den Ball, dann bediente er Konate sehenswert zum 1:0. Auch den dritten Treffer bereitete er vor. Der „Nippon-Star“ war der auffälligste Bulle in Favoriten und zeigte, was in ihm steckt.

Bidstrup 4
Machte das Zentrum vor allem in der ersten Hälfte zu und fungierte als Staubsauger vor der Viererkette. Gute Leistung, kämpferisch wie immer stark.

Kjaergaard 3
Er hatte seine Beine beim 2:0 im Spiel und leitete das Tor ein. Dafür verlor er Assistgeber Barry bei seinem ersten Startelfeinsatz seit November aus den Augen.

Vertessen 3
Kämpferisch wie immer tadellos. Rieb sich völlig für die Mannschaft auf. Darunter litt allerdings die Torgefährlichkeit.

Konate 3
Der Ivorer machte erneut das, was man von ihm erwartet – er traf! Die Quote mit sechs Toren aus elf Spielen kann sich mehr als sehen lassen. Abgesehen davon ist er zu wenig ins Spiel eingebunden und leistete sich zu viele Fehler. 

Alajbegovic 4
Das 1:0 machte er selbst, das zweite Tor bereitete er vor – der 18-Jährige bleibt ein Erfolgsgarant für die Salzburger, wenngleich er nach der Pause deutlich abbaute.

Onisiwo 4
Der Joker stach sofort! Nach Pass von Kitano machte er einen Haken und schloss mit seinem ersten Tor seit Juli ab!

Lesen Sie auch:
Gegen LASK traf Kjaergaard zum zwischenzeitlichen 2:2.
Krone Plus Logo
Salzburgs Kjaergaard
Vom Aussortierten zum Hoffnungsträger
14.04.2026

Yeo 0
Diabate 0
Aguilar 0

Trainer Beichler 5
Stellte seine Truppe super ein und ließ die Austria anfangs kommen. Die Drangphase der Wiener überstand Salzburg mit etwas Glück, mit Onisiwo stach allerdings Beichlers Joker.

UNSER NOTENSCHLÜSSEL: 6 teamreif, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport
19.04.2026 17:09
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Von Zug erfasst! Tragödie um Alexander Manninger
299.897 mal gelesen
Außenpolitik
Ungarn-Wahl: Sieger Magyar spricht von Betrug
222.592 mal gelesen
Peter Magyar am Freitag im ungarischen Parlament
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
194.008 mal gelesen
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
2260 mal kommentiert
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Außenpolitik
Iranische Kanonenboote schießen auf Tankschiff
1129 mal kommentiert
Einem britischen Bericht zufolge haben iranische Kanonenboote in der Straße von Hormuz auf einen ...
Innenpolitik
Kickl hat „Verdacht“, stellt Forderung an Babler
727 mal kommentiert
Nimmt den Medienminister in die Pflicht: FPÖ-Chef Herbert Kickl

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf