Fico will zu Putin, aber Balten sperren Luftraum

Fico will auch in die Normandie

Auch für dieses Jahr hat Fico wieder seine Reise zur Gedenkveranstaltung in Moskau geplant. In einem Facebook-Video kündigte er vor zwei Wochen an, er wolle abgesehen von der gewohnten Kranzniederlegung am Gefallenendenkmal in Bratislava-Slavin an drei internationalen Veranstaltungen teilnehmen. Die erste Station sei das ehemalige Konzentrationslager in Dachau, wofür er noch keinen konkreten Termin nannte. Am 9. Mai sollte Moskau folgen und im Juni die Normandie. Dort wird der alliierten Soldaten gedacht, die 1944 mit ihrer Landung eine zweite Front eröffnet hatten. Zum Gedenktag am 6. Juni versammeln sich dort traditionell westliche Staatschefs, seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine wird Putin dazu nicht mehr eingeladen.