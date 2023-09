So soll BMWs Neue Klasse das Auto revolutionieren

Nieren, nächstes Kapitel

Die typischen Nieren sind zwar auf die ganze Fahrzeugbreite gewachsen, was aber nicht auffällt, weil sie die Fahrzeugfront zu einer einheitlichen Projektionsfläche machen. Dreidimensionale Animationen sollen intuitive Kommunikation zwischen Mensch und Auto inszenieren. Sogar die (Doppel-)Scheinwerfer sind hier integriert. Ob es so etwas in ähnlicher Form in die Serienproduktion schafft, wollte man vorab nicht beantworten, undenkbar ist es nicht.