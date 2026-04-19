Felsblock brach aus: Kletterer schwer verletzt

Verankerung für Stahlseil löste sich

Doch als die beiden eine Passage mit einem höheren Schwierigkeitsgrad erreicht hatten, passierte es: Der 18-Jährige rutschte mit einem Fuß im weichen Schnee aus. Instinktiv hielt sich der Kletterer mit beiden Händen am Stahlseil fest. Dabei löste sich ein Felsblock mitsamt der Stahlseilverankerung.