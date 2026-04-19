Felsblock brach aus: Kletterer schwer verletzt

Es war eine Verkettung besonders unglücklicher Umstände, durch die Sonntagvormittag am Arlberg in Tirol ein junger Kletterer (19) schwer verletzt wurde. Passiert ist der Unfall auf dem Arlberger Winterklettersteig, den der 19-Jährige mit einem Freund bezwingen wollte.
Die beiden Kletterer (18 und 19) stiegen Sonntag gegen 10.30 Uhr bei der Bergstation der Riffl2-Bahn in den Klettersteig ein. Zunächst lief alles wie geplant: Der 18-Jährige ging voraus, sein Freund folgte ihm in einigen Metern Abstand.
Verankerung für Stahlseil löste sich
Doch als die beiden eine Passage mit einem höheren Schwierigkeitsgrad erreicht hatten, passierte es: Der 18-Jährige rutschte mit einem Fuß im weichen Schnee aus. Instinktiv hielt sich der Kletterer mit beiden Händen am Stahlseil fest. Dabei löste sich ein Felsblock mitsamt der Stahlseilverankerung.
„Durch das talwärts peitschende Stahlseil wurde der nachsteigende 19-jährige Kletterer am Oberkörper getroffen. Dabei kam er zu Sturz und zog sich schwere Gesichtsverletzungen zu“, schildert die Polizei den weiteren Unfallhergang. Trotz seiner schweren Verletzungen gelang es dem jungen Mann, selbstständig abzusteigen. Sein Kollege war unverletzt geblieben.
Seilbahnmitarbeiter und die Pistenrettung des Skigebiets nahmen die Erstversorgung vor. Danach wurde der Schwerverletzte mit dem Notarzthubschrauber in die Uni-Klinik Innsbruck geflogen.
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