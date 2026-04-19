Spinne an Bord: Pkw-Lenker überschlägt sich

Am Sonntagmorgen überschlug sich ein 28-jähriger Lenker auf der Fahrt von Bludenz in Vorarlberg Richtung Thüringen. Als er auf der L193 unterwegs war, bemerkte der Oberländer eine Spinne auf seinem Oberschenkel. Um diese zu entfernen, schaute er nach unten und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug.
Der Mann, der nach Angaben der Polizei große Angst vor Spinnen hat, geriet mit seinem Fahrzeug über den Fahrbahnrand und prallte zunächst gegen eine Mauer. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Pkw und blieb schließlich in Fahrbahnmitte auf der Straße liegen.
Wie durch Wunder unverletzt
Der Lenker blieb unverletzt und konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Am Auto allerdings entstand erheblicher Sachschaden. Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ.
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