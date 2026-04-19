Rapid-Coach: „Wir hatten genügend Chancen!“

Johannes Hoff Thorup (Rapid-Trainer): „Das Ergebnis ist nicht gut, die Leistung war alles in allem okay. Wir spielen ja bald wieder gegeneinander und müssen sicherstellen, dass wir diese Spielkontrolle in einen Sieg ummünzen. Wir brauchen mehr Ruhe rund um den Strafraum, wir hatten genügend Chancen. Es gab einige Momente, in denen wir nicht gut genug verteidigt haben. Die haben zwei Möglichkeiten im Spiel, zwei Eckbälle, das ist hart. Wir müssen die Standards besser verteidigen.“