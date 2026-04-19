Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach 2:2 in Hartberg

Rapid-Coach: „Wir hatten genügend Chancen!“

Bundesliga
19.04.2026 17:07
Johannes Hoff Thorup
Johannes Hoff Thorup(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Was man nach dem Duell von TSV Hartberg und SK Rapid in den Lagern der Teams zu sagen hatte, das können Sie HIER nachlesen!

0 Kommentare

Manfred Schmid (Hartberg-Trainer): „Ich bin absolut zufrieden damit, was die Mannschaft da abgeliefert hat. Es war ein tolles Spiel. Wir hätten mehr mitnehmen können. Es gab viele Entscheidungen, die nicht in unsere Richtung gefallen sind. Taktische Fouls ohne Gelbe Karten oder das Foul von Weimann mit aufgestellter Sohle, das für mich eine klare Rote Karte ist.“
Zum Ausschluss: „Er hat mir gesagt, dass ich die Linie übertreten habe. Ich bin nicht 15 Meter reingelaufen, ich bin zwei Schritte über der Linie gestanden.“

Lesen Sie auch:
Viel Kampf und Krampf, aber kein Sieger bei TSV Hartberg gegen SK Rapid
Titelkampf-Rückschlag
SK Rapid patzt mit 2:2 bei Nachzügler Hartberg!
19.04.2026

Johannes Hoff Thorup (Rapid-Trainer): „Das Ergebnis ist nicht gut, die Leistung war alles in allem okay. Wir spielen ja bald wieder gegeneinander und müssen sicherstellen, dass wir diese Spielkontrolle in einen Sieg ummünzen. Wir brauchen mehr Ruhe rund um den Strafraum, wir hatten genügend Chancen. Es gab einige Momente, in denen wir nicht gut genug verteidigt haben. Die haben zwei Möglichkeiten im Spiel, zwei Eckbälle, das ist hart. Wir müssen die Standards besser verteidigen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
19.04.2026 17:07
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Von Zug erfasst! Tragödie um Alexander Manninger
299.897 mal gelesen
Außenpolitik
Ungarn-Wahl: Sieger Magyar spricht von Betrug
222.592 mal gelesen
Peter Magyar am Freitag im ungarischen Parlament
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
194.008 mal gelesen
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
2260 mal kommentiert
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Außenpolitik
Iranische Kanonenboote schießen auf Tankschiff
1129 mal kommentiert
Einem britischen Bericht zufolge haben iranische Kanonenboote in der Straße von Hormuz auf einen ...
Innenpolitik
Kickl hat „Verdacht“, stellt Forderung an Babler
727 mal kommentiert
Nimmt den Medienminister in die Pflicht: FPÖ-Chef Herbert Kickl
Mehr Bundesliga
Bundesliga im TICKER
LIVE: Pause! Sturm führt durch umstrittenen Elfer
Nach 2:2 in Hartberg
Rapid-Coach: „Wir hatten genügend Chancen!“
Veilchen geschlagen
Salzburg gewinnt und bleibt an Tabellenspitze dran
Titelkampf-Rückschlag
SK Rapid patzt mit 2:2 bei Nachzügler Hartberg!
Abstiegskampf
„Höchste Eisenbahn!“ Silberberger macht Ärger Luft

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf