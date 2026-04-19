Rapid-Coach: „Wir hatten genügend Chancen!“

Was man nach dem Duell von TSV Hartberg und SK Rapid in den Lagern der Teams zu sagen hatte, das können Sie HIER nachlesen!
Manfred Schmid (Hartberg-Trainer): „Ich bin absolut zufrieden damit, was die Mannschaft da abgeliefert hat. Es war ein tolles Spiel. Wir hätten mehr mitnehmen können. Es gab viele Entscheidungen, die nicht in unsere Richtung gefallen sind. Taktische Fouls ohne Gelbe Karten oder das Foul von Weimann mit aufgestellter Sohle, das für mich eine klare Rote Karte ist.“
Zum Ausschluss: „Er hat mir gesagt, dass ich die Linie übertreten habe. Ich bin nicht 15 Meter reingelaufen, ich bin zwei Schritte über der Linie gestanden.“
Johannes Hoff Thorup (Rapid-Trainer): „Das Ergebnis ist nicht gut, die Leistung war alles in allem okay. Wir spielen ja bald wieder gegeneinander und müssen sicherstellen, dass wir diese Spielkontrolle in einen Sieg ummünzen. Wir brauchen mehr Ruhe rund um den Strafraum, wir hatten genügend Chancen. Es gab einige Momente, in denen wir nicht gut genug verteidigt haben. Die haben zwei Möglichkeiten im Spiel, zwei Eckbälle, das ist hart. Wir müssen die Standards besser verteidigen.“
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