Gewerkschaft: „Qualität an Schulen ist gefährdet“

Sie geht mit „Bauchweh“ ins neue Schuljahr - Alexandra Loser, Vorsitzende der Lehrergewerkschaft in Vorarlberg. Ihr Telefon klingelt eine Woche vor Schulbeginn fast in Dauerschleife. Am anderen Ende melden sich besorgte Pädagogen und Schulleiter, die angesichts der Personalengpässe ihr Leid klagen: „Wir Lehrer starten immer optimistisch in ein neues Schuljahr. Wir wissen aber alle, dass wir auch in diesem Schuljahr mit massiven Belastungen rechnen müssen.“