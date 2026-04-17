Hallenbad im Krankenhaus Rankweil nicht gerettet

Aus für Kinderschwimmkurse und präventive Aquafitness für Ältere: Das Land Vorarlberg macht ernst und sperrt die Sportstätte zu. Für viele Menschen in der Region bricht dadurch ein wertvolles Angebot weg.
Nun ist es fix. Die Tage des Hallenbads, das im Krankenhaus Rankweil untergebracht ist und wo jedes Jahr hunderte Kinder das Schwimmen erlernt haben, sind im Mai gezählt. Grund: Sparmaßnahmen. Diese Nachricht hat schon im Jänner für große Empörung gesorgt. Erst danach nahm das Land Gespräche auf, um vielleicht doch noch eine Lösung herbeizuführen – vergeblich. Das Bad bleibt zu.
Die bisher dort tätigen Vereine können die Erhaltungs- und Energiekosten nicht selbst stemmen, das Land zieht sich zurück – übrig bleibt ein „Mahnmal in Beton“, wie Daniel Zadra von den Grünen kritisiert. Ein leeres Hallenbad, obwohl immer weniger Kinder gut und sicher schwimmen können und viele Ältere nun auf eine weitere gemeinschaftliche Aktivität verzichten müssen.
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