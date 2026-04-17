Hallenbad im Krankenhaus Rankweil nicht gerettet

Nun ist es fix. Die Tage des Hallenbads, das im Krankenhaus Rankweil untergebracht ist und wo jedes Jahr hunderte Kinder das Schwimmen erlernt haben, sind im Mai gezählt. Grund: Sparmaßnahmen. Diese Nachricht hat schon im Jänner für große Empörung gesorgt. Erst danach nahm das Land Gespräche auf, um vielleicht doch noch eine Lösung herbeizuführen – vergeblich. Das Bad bleibt zu.