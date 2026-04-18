Nach Reifenplatzer gegen Leitschiene gekracht

Der 23-Jährige zog sich bei dem Unfall Verletzungen zu und musste mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht werden. Sein Fahrzeug, das auf der Überholspur liegengeblieben war, wurde arg in Mitleidenschaft gezogen. Unter anderem wurde eines der Vorderräder abgerissen, es entstand Totalschaden.