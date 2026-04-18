Nach Reifenplatzer gegen Leitschiene gekracht

Bei einem Unfall auf der Rheintalautobahn ist am Freitagabend ein 23-Jähriger verletzt worden. Auf der Höhe von Rankweil platzte der Hinterreifen des Fahrzeugs – der junge Mann verlor die Kontrolle über das Auto und prallte gegen die Leitschiene.
Der 23-Jährige zog sich bei dem Unfall Verletzungen zu und musste mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht werden. Sein Fahrzeug, das auf der Überholspur liegengeblieben war, wurde arg in Mitleidenschaft gezogen. Unter anderem wurde eines der Vorderräder abgerissen, es entstand Totalschaden.
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