Viele Fehler führten zur nächsten Bregenzer Pleite

Bald nach Wiederanpfiff klingelte es ein zweites Mal im Tor von SW-Goalie Kilian Kretschmer. Vorangegangen war ein weiterer Defensivschnitzer, dieses Mal auf der linken Seite. Der Ball kam über Umwege zu Krasniqi, der bedankte sich mit seinem zweiten Treffer (48.). Knapp zehn Minuten vervollständigte der 23-Jährige seinen Hattrick, schloss nach schöner Einzelaktion in die lange Kreuzecke zum 3:0 ab (57.) – die Partie war endgültig entschieden.