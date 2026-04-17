Viele Fehler führten zur nächsten Bregenzer Pleite

SW Bregenz unterlag beim Kapfenberger SV mit x:x, muss die Steirer damit in der Tabelle wohl endgültig ziehen lassen. Die Mannschaft von Coach Andreas Heraf agierte zwar bemüht, machte sich das Leben aber wieder einmal mit vielen individuellen Fehlern selbst schwer.
Anders als in den vergangenen Spielen verteidigten die Bregenzer von Beginn an nicht ganz so tief, kamen dadurch auch besser ins Spiel. Die ersten Minuten waren offen, vorerst ohne große Chancen. Das änderte sich in Minute 23, da geriet das Team von Coach Andy Heraf in Rückstand.
Die schwarz-weiße Innenverteidigung hob nach einem langen Ball das Abseits auf, KSV-Stürmer Bleron Krasniqi schob zur 1:0-Führung für die Steirer ein. Die Bregenzer machten noch ein wenig weiter auf, spielten auf den Ausgleich. Zu einer wirklichen Torchance kamen sie in Hälfte eins aber nicht.
Bald nach Wiederanpfiff klingelte es ein zweites Mal im Tor von SW-Goalie Kilian Kretschmer. Vorangegangen war ein weiterer Defensivschnitzer, dieses Mal auf der linken Seite. Der Ball kam über Umwege zu Krasniqi, der bedankte sich mit seinem zweiten Treffer (48.). Knapp zehn Minuten vervollständigte der 23-Jährige seinen Hattrick, schloss nach schöner Einzelaktion in die lange Kreuzecke zum 3:0 ab (57.) – die Partie war endgültig entschieden.
Viel passierte dann nicht mehr, Bregenz traf zwar noch durch den eingewechselten Florian Prisch zum 1:3, trat die Rückreise dennoch mit der zwölften Saisonniederlage im Gepäck an. Und muss seine Hoffnungen jetzt wohl endgültig auf die Regionalliga Ost verlagern und darauf hoffen, dass der SV Horn den Aufstieg nicht schafft.
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