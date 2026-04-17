Austria Lustenau ist nun endgültig auf Meisterkurs

Mit dem 3:0-Heimsieg gegen Rapid Wien II verteidigte Austria Lustenau eindrucksvoll die Tabellenführung in Liga zwei. Lenn Jastremski traf endlich einmal wieder, brachte die Grün-Weißen früh in Führung. Jetzt muss die Konkurrenz aus St. Pölten nachziehen.
Ganz nach dem Motto „Never change a winning team“, schickte Markus Mader gegen Rapid II exakt dieselbe Elf auf das Feld, die St. Pölten mit 3:0 aus dem Stadion geschossen hatte. Und der Coach sollte damit recht behalten. Denn Lustenau feierte auch gegen die Jung-Rapidler mit dem 3:0 einen vollen Erfolg und lacht damit weiter von der Tabellenspitze. Die Austria ist damit nur noch vier Spiele vom Aufstieg entfernt. Wie gegen St. Pölten begannen die Mader-Mannen druckvoll und bissig und wurden früh belohnt.
Lenn Jastremski, dem bisher das Pech an den Füßen klebte, überhob Torhüter Orgler und traf aus spitzem Winkel ins Netz. Es war das erste Tor des Deutschen seit dem 2:1-Sieg bei Rapid im Herbst und der dritte Saisontreffer überhaupt. Die Erleichterung und Erlösung waren spürbar. Die von Jürgen Kerber trainierte Rapid-Elf zeigte sich jedoch offensiv stark und brachte die Austria-Abwehr mehrmals in Bedrängnis. Goalie Domenik Schierl verhinderte mit einer Glanzparade gegen Djezic kurz vor der Pause den Ausgleich. Und Haidara (80.) knallte das Leder aus kürzester Distanz über das Tor. Da war dann auch das nötige Glück dabei.
Über 3500 Zuschauer
Besser machte es Robin Voisine (48.) nach Wiederbeginn. Nach einem Eckball von Sasha Delaye stieg der Franzose am höchsten. Lustenau führte 2:0, der Sieg war zum Greifen nah. Die 3514 Fans feierten ihr Team frenetisch. Mit leidenschaftlichem Kampf verteidigte die Austria den Vorsprung, Nico Gorzels Tor in der Nachspielzeit setzte den Schlusspunkt. Da ließ sich die Mannschaft nach Schlusspfiff zu Recht feiern.
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