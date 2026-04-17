Austria Lustenau ist nun endgültig auf Meisterkurs

Lenn Jastremski, dem bisher das Pech an den Füßen klebte, überhob Torhüter Orgler und traf aus spitzem Winkel ins Netz. Es war das erste Tor des Deutschen seit dem 2:1-Sieg bei Rapid im Herbst und der dritte Saisontreffer überhaupt. Die Erleichterung und Erlösung waren spürbar. Die von Jürgen Kerber trainierte Rapid-Elf zeigte sich jedoch offensiv stark und brachte die Austria-Abwehr mehrmals in Bedrängnis. Goalie Domenik Schierl verhinderte mit einer Glanzparade gegen Djezic kurz vor der Pause den Ausgleich. Und Haidara (80.) knallte das Leder aus kürzester Distanz über das Tor. Da war dann auch das nötige Glück dabei.