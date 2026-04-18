Altachs Charakter steht gegen Tirol auf Prüfstand

Hoffen auf Greil und Ouedraogo

Große Hoffnungen setzen die Rheindörfler auf ihre Topspieler Patrick Greil und Mohamed Ouedraogo, die zusammen für fünf der sieben in der Qualifikationsgruppe erzielten Tore verantwortlich zeichnen. „Ich fühle mich sehr gut in Altach, ich bin gerne hier. Ich bin natürlich schon aufgeregt vor meinem ersten Cupfinale. Davor gilt es aber, den Fokus auf die drei Spiele vor dem Endspiel zu legen“, sagt Ouedraogo. Zu einem Weiterverbleib des Linksverteidigers in Altach hat Zaric eine klare Meinung: „Als Trainer hoffe ich natürlich, dass er dableibt. Wenn er aber den nächsten Schritt in seiner Karriere machen könnte, gönnen wir ihm das von ganzem Herzen.“ Schon im Winter gab es Gerüchte, dass Ouedraogo den Klub verlassen könnte. Mehr als ein Gerücht war es dann am Ende aber nicht.