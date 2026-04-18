Altachs Charakter steht gegen Tirol auf Prüfstand

Die Rheindörfler wollen sich durch die 0:5-Niederlage der WSG Tirol in Linz nicht blenden lassen. „Sie haben Qualität“, warnt SCRA-Coach Ognjen Zaric vor dem Duell. In der englischen Woche wartet schwere Arbeit auf die Altacher, ehe man sich auf das Cupfinale konzentrieren kann.
Tirol auswärts, Tirol zu Hause, BW Linz auswärts. Für die Altacher Bundesliga-Truppe stehen in den nächsten sieben Tagen drei Spiele an. Duelle, die bei entsprechend positivem Ausgang schon den frühzeitigen Klassenerhalt bedeuten könnten. Nach dem Triple folgt eine Woche später das Cupfinale in Klagenfurt. Ein Spiel, das zwar schon in den Köpfen herumgeistert, aber von Trainer Ognjen Zaric bewusst in den Hintergrund geschoben wird: „Wir haben vor dem Finale drei wichtige Aufgaben zu erledigen, da hat das Endspiel in unseren Überlegungen einfach noch keinen Platz.“
Der heutige Gegner Tirol ist nach dem 0:5 bei BW Linz unter Druck, der Vorsprung auf das Schlusslicht ist auf fünf Punkte geschrumpft. Trotz der Klatsche warnt Zaric vor dem Gegner: „Ich habe das 0:5 bewusst nicht in unsere Überlegungen einbezogen. Tirol hat bis zur Punkteteilung eine starke Saison gespielt, sie haben Qualität. Wir werden mit 100 Prozent agieren müssen, sonst können wir nichts holen“, sagt Zaric.
Hoffen auf Greil und Ouedraogo
Große Hoffnungen setzen die Rheindörfler auf ihre Topspieler Patrick Greil und Mohamed Ouedraogo, die zusammen für fünf der sieben in der Qualifikationsgruppe erzielten Tore verantwortlich zeichnen. „Ich fühle mich sehr gut in Altach, ich bin gerne hier. Ich bin natürlich schon aufgeregt vor meinem ersten Cupfinale. Davor gilt es aber, den Fokus auf die drei Spiele vor dem Endspiel zu legen“, sagt Ouedraogo. Zu einem Weiterverbleib des Linksverteidigers in Altach hat Zaric eine klare Meinung: „Als Trainer hoffe ich natürlich, dass er dableibt. Wenn er aber den nächsten Schritt in seiner Karriere machen könnte, gönnen wir ihm das von ganzem Herzen.“ Schon im Winter gab es Gerüchte, dass Ouedraogo den Klub verlassen könnte. Mehr als ein Gerücht war es dann am Ende aber nicht.
In Altach lässt man nichts anbrennen, die Mannschaft ist bereits gestern in die Tiroler Landeshauptstadt abgereist, um sich heute optimal auf die Partie im Tivolistadion vorbereiten zu können.
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