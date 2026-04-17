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Ein Tal, geprägt von der Kraft des Wassers

Vorarlberg
17.04.2026 11:25
Von Blons aus bietet sich ein Blick auf die ruhige Talschaft.
Von Blons aus bietet sich ein Blick auf die ruhige Talschaft.(Bild: Rubina Bergauer)
Porträt von Rubina Bergauer
Von Rubina Bergauer

Die Lutz hat mit ihrer Wasserkraft das Große Walsertal geformt und geprägt. Von Blons führt eine kurze, aber abwechslungsreiche Route über Wiesen- und Waldpfade zum Lutz Stausee.

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Der Lutzbach – meist einfach „die Lutz“ genannt – ist das prägende Gewässer des Großen Walsertals. Über 30 Kilometer erstreckt sich dieser bis zur Mündung in die Ill und formt dabei maßgeblich die Landschaft. Als typischer Gebirgsbach hat die Lutz das Tal tief eingeschnitten und ihm seine markante, schluchtartige Form verliehen. Das Große Walsertal ist ein sogenanntes Kerbtal, dessen steile Hänge und schmale Talsohle direkt auf die Kraft dieses Wassers zurückgehen. Der Ursprung der Lutz liegt im Gebiet Lägazun auf über 2000 Meter Höhe. Dort entspringt der Wildbach oberhalb der Metzgertobelalpe bei Buchboden.

Tipps und Infos

Startpunkt: Gemeindeamt Blons
Dauer: 1,5 bis 2 Stunden
Anforderung: gute Grundkondition
Ausrüstung: Wanderschuhe mit guter Profilsohle, bei Bedarf Wanderstöcke, dem Wetter angepasste Kleidung
Einkehrmöglichkeiten: Gasthaus Falva in Blons, Coffeeshop Sabine&Xaver in Raggal (Fr, Sa und So-Nachmittag)
Öffentliche Verkehrsmittel: mit der Buslinie 570 S (ab Ludesch Bahnhof) nach Blons und mit der Linie 575 W ab Raggal

Entlang seines Laufs wechseln sich ruhige Abschnitte mit wilden Tobeln, Schotterbänken und Seitenbächen ab – ein dynamisches System, das heute zwar teilweise reguliert ist, jedoch vielerorts noch naturnah wirkt. Besonders im hinteren Talbereich rund um Buchboden zeigt sich die Lutz von ihrer ursprünglichen Seite, gespeist von Quellen und Schmelzwasser aus den umliegenden Bergen. Gleichzeitig war und ist der Bach Lebensader des Tales. Er lieferte Wasser für Mühlen und Landwirtschaft, prägt die Vegetation entlang seiner Ufer und wurde später auch für die Energiegewinnung genutzt. Heute spielt die Lutz zudem eine wichtige Rolle im Biosphärenpark Großes Walsertal, wo Teile ihres Verlaufs bewusst renaturiert werden, um die ökologische Funktion des Flusses zu erhalten.

Ausblick von Blons in Richtung Stausee.
Ausblick von Blons in Richtung Stausee.(Bild: Rubina Bergauer)
Der Lutz Stausee.
Der Lutz Stausee.(Bild: Rubina Bergauer)
Wanderung über Wald und Wiesen.
Wanderung über Wald und Wiesen.(Bild: Rubina Bergauer)

Der Name „Lutz“ geht einer Deutung zufolge auf das lateinische Wort „lutum“ zurück, das „Schlamm“ oder „trübes Wasser“ bedeutet. Diese Herleitung passt gut zum Charakter eines alpinen Wildbachs, der bei Regen oder Schneeschmelze große Mengen an Sedimenten mitführt, die das Wasser milchig-trüb erscheinen lassen. Der Name wäre demnach eine sehr alte, möglicherweise römische Beschreibung des Baches.

Rund 650 Meter unterhalb der Mündung des Marulbaches zwischen Blons und Raggal wird die Lutz durch eine Sperre gefasst. Sowohl der Stausee wie auch der Flusslauf der unteren Lutz sind beliebte Ausflugsziele. Eine Wanderung lässt sich sowohl von Raggal als auch von Blons aus starten. Die Wege sind technisch nicht schwer, erfordern aber Trittsicherheit und eine gewisse Grundkondition. In Blons startet die Route direkt beim Gemeindeamt und führt von dort teilweise steil bergab. Dabei bietet sich ein schöner Panoramablick auf die Ortschaft Raggal auf der gegenüberliegenden Talseite.

Perlmuttfalter

Die Perlmuttfalter bilden eine auffällige Gruppe innerhalb der Edelfalter und verdanken ihren Namen den charakteristischen, silbrig schimmernden Flecken auf der Unterseite ihrer Flügel, die je nach Lichteinfall perlmuttartig glänzen. In Mitteleuropa sind zahlreiche Arten vertreten, die sich oft nur durch feine Unterschiede in Zeichnung und Färbung voneinander unterscheiden lassen. Typisch für Perlmuttfalter ist ihre orangebraune Grundfarbe auf der Flügeloberseite, die von schwarzen Punkten und Linien durchzogen ist. Ihr Lebensraum ist vielfältig, reicht jedoch meist von blütenreichen Wiesen über Waldränder bis zu alpinen Matten. Viele Arten sind eng an bestimmte Pflanzen gebunden, insbesondere an Veilchen, deren Blätter den Raupen als wichtigste Nahrungsquelle dienen. Die Weibchen legen ihre Eier gezielt in der Nähe dieser Futterpflanzen ab, sodass die schlüpfenden Raupen sofort geeignete Nahrung finden. Die Entwicklung vom Ei über die Raupe zur Puppe und schließlich zum fertigen Schmetterling ist stark vom Klima abhängig; in kühleren Regionen kann sich der Zyklus über ein Jahr erstrecken. Viele Arten sind durch den Verlust geeigneter Lebensräume bedroht, vorwiegend durch intensive Landwirtschaft, das Verschwinden von Magerwiesen und die Verbuschung offener Flächen. Der Schutz von extensiv genutzten Wiesen und naturnahen Landschaften ist daher entscheidend für das Überleben dieser faszinierenden Schmetterlinge.

Der Perlmuttfalter ist in blütenreichen Wiesen zu finden.
Der Perlmuttfalter ist in blütenreichen Wiesen zu finden.(Bild: Rubina Bergauer)

Der rot-weißen Markierung folgend wechselt man schließlich vom Wiesen- auf einen Waldpfad. Auf dieser Route liegt noch viel Laub vom vergangenen Jahr, weshalb man auf den steileren Abschnitten etwas vorsichtig sein sollte. Bald schon schimmert das türkisfarbene Wasser des Stausees durch die Baumreihen. An einer Abzweigung etwas oberhalb des Stausees bietet sich einem die Möglichkeit, entlang des Walserwegs nach Garsella (1,5 Stunden) oder nach Sonntag (knapp 3 Stunden) weiterzuwandern. Ansonsten folgt man dem Wegweiser in Richtung Raggal, steigt bis zur Staumauer ab und über Bargenboden auf der anderen Talseite wieder auf.

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