Ein Tal, geprägt von der Kraft des Wassers

Die Perlmuttfalter bilden eine auffällige Gruppe innerhalb der Edelfalter und verdanken ihren Namen den charakteristischen, silbrig schimmernden Flecken auf der Unterseite ihrer Flügel, die je nach Lichteinfall perlmuttartig glänzen. In Mitteleuropa sind zahlreiche Arten vertreten, die sich oft nur durch feine Unterschiede in Zeichnung und Färbung voneinander unterscheiden lassen. Typisch für Perlmuttfalter ist ihre orangebraune Grundfarbe auf der Flügeloberseite, die von schwarzen Punkten und Linien durchzogen ist. Ihr Lebensraum ist vielfältig, reicht jedoch meist von blütenreichen Wiesen über Waldränder bis zu alpinen Matten. Viele Arten sind eng an bestimmte Pflanzen gebunden, insbesondere an Veilchen, deren Blätter den Raupen als wichtigste Nahrungsquelle dienen. Die Weibchen legen ihre Eier gezielt in der Nähe dieser Futterpflanzen ab, sodass die schlüpfenden Raupen sofort geeignete Nahrung finden. Die Entwicklung vom Ei über die Raupe zur Puppe und schließlich zum fertigen Schmetterling ist stark vom Klima abhängig; in kühleren Regionen kann sich der Zyklus über ein Jahr erstrecken. Viele Arten sind durch den Verlust geeigneter Lebensräume bedroht, vorwiegend durch intensive Landwirtschaft, das Verschwinden von Magerwiesen und die Verbuschung offener Flächen. Der Schutz von extensiv genutzten Wiesen und naturnahen Landschaften ist daher entscheidend für das Überleben dieser faszinierenden Schmetterlinge.