Kettenreaktion mit vier Autos bei Kreisverkehr



Zugetragen hat sich der Vorfall am Freitag um die Mittagszeit im Bereich des Kreisverkehrs beim Egger Zentrum. Aus bislang unbekannter Ursache stießen dort zunächst zwei Fahrzeuge zusammen. In der Folge kam es zu weiteren Kollisionen, wodurch insgesamt vier Pkw in den Unfall verwickelt wurden.