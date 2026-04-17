Kettenreaktion mit vier Autos bei Kreisverkehr

Zu einer Kollision mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen ist es am Freitagmittag im Zentrum von Egg gekommen. Zwei Personen wurden verletzt, eine Frau wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.
Zugetragen hat sich der Vorfall am Freitag um die Mittagszeit im Bereich des Kreisverkehrs beim Egger Zentrum. Aus bislang unbekannter Ursache stießen dort zunächst zwei Fahrzeuge zusammen. In der Folge kam es zu weiteren Kollisionen, wodurch insgesamt vier Pkw in den Unfall verwickelt wurden.
Zwei Personen verletzt
Glücklicherweise wurden zwei der vier Automobile bei dem Unfall nur geringfügig in Mitleidenschaft gezogen. Ein Mann und eine Frau wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Die Frau wurde von der Rettung zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus transportiert.
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