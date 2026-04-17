Zwei weitere Betriebe schlittern in die Pleite

Zum Masseverwalter wurde der Feldkircher Rechtsanwalt Bernhard Ess bestellt. Bis zum 18. Juni 2026 (gerichtliche Anmeldefrist) können Gläubigerforderungen über den KSV1870 angemeldet werden. Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung ist am 2. Juli 2026 am Landesgericht Feldkirch.

Gründe für Pleite noch nicht bekannt

Dem KSV1870 liegen noch keine Informationen über die Ursachen der Pleite vor. Die Zuständigen des Kreditschutzverbandes werden die Gründe der Insolvenz sowie weitere verfahrensrelevante Details in Zusammenarbeit mit dem Masseverwalter erheben. Letzterer wird auch über die Möglichkeit einer Unternehmensfortführung entscheiden.