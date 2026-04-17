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Konkursverfahren

Zwei weitere Betriebe schlittern in die Pleite

Vorarlberg
17.04.2026 12:55
Die Wirtschaftslage ist alles andere als rosig – immer wieder bleiben Firmeninhaber auf der ...
Die Wirtschaftslage ist alles andere als rosig – immer wieder bleiben Firmeninhaber auf der Strecke.(Bild: Christof Birbaumer)
(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Mit der „SECO Baukonzept GmbH“ in Dornbirn und der „See & Schnee Gastro“ in Wolfurt mussten am Freitag zwei Betriebe Konkurs anmelden. Ob die Unternehmen fortgeführt werden können, wird der jeweilige Masseverwalter entscheiden. 

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Auf Gläubigerantrag wurde am Freitag das Konkursverfahren über das Vermögen der „SECO Baukonzept GmbH“ in Dornbirn am Landesgericht Feldkirch eröffnet. Es sind vier Dienstnehmer vom Konkurs betroffen. Die Höhe der Verbindlichkeiten beträgt derzeit rund 70.000 Euro.

Zum Masseverwalter wurde der Feldkircher Rechtsanwalt Bernhard Ess bestellt. Bis zum 18. Juni 2026 (gerichtliche Anmeldefrist) können Gläubigerforderungen über den KSV1870 angemeldet werden. Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung ist am 2. Juli 2026 am Landesgericht Feldkirch.

Gründe für Pleite noch nicht bekannt
Dem KSV1870 liegen noch keine Informationen über die Ursachen der Pleite  vor. Die Zuständigen des Kreditschutzverbandes werden die Gründe der Insolvenz sowie weitere verfahrensrelevante Details in Zusammenarbeit mit dem Masseverwalter erheben. Letzterer wird auch über die Möglichkeit einer Unternehmensfortführung entscheiden. 

Gastrobetrieb vor dem Aus
Ebenfalls in die Pleite schlitterte der Geschäftsführer der „See & Schnee Gastro“ in Wolfurt. Die Höhe der Verbindlichkeiten beläuft sich auf rund 55.000 Euro. Der Insolvenzantrag wurde von einem öffentlich-rechtlichen Gläubiger gestellt. Die Gründe der Insolvenz sind nicht bekannt.

Zum Insolvenzverwalter wurde der Dornbirner Rechtsanwalt Markus Walla bestellt, der auch über eine Unternehmensfortführung entscheiden wird. Gläubigerforderungen können bis 11. Juni 2026 über den KSV1870 angemeldet werden. Die erste Prüfungstagsatzung wurde mit 25 .Juni 2026 festgelegt.

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