Vergessene Kerze löst Brand im Museum aus

Die Florianijünger mussten am Samstag gegen 2.30 Uhr zu einem Brand beim Alamannen‑Museumsdorf in Mäder ausrücken. Der Brand war von Teilnehmern eines Kurses bemerkt worden, die im Gebäude übernachtet hatten. Sie veranlassten die Evakuierung des Gebäudes und verständigten die Rettungskräfte.
Das Feuer war schnell gelöscht, die Brandursache rasch geklärt: Im Rahmen des Kurses war am Freitagabend eine Kerze angezündet und offenbar vergessen worden. Vom Platz, auf dem die Kerze gestanden hatte, breitete sich das Feuer über das Strohdach des Hauptgebäudes aus.
Keine Verletzten
Von den acht Kursteilnehmern kam niemand zu Schaden. Im Einsatz waren neben den 25 Kräften der Feuerwehr Mäder auch sechs Sanitäter und fünf Beamte der Bundespolizei.
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