Lenker (76) verliert Kontrolle und kracht in Pkw

Zwei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen am Freitagmittag in Egg. Als ein 76-Jähriger in den Kreisverkehr an der L200 bzw. der L27 einfahren wollte, verlor er die Kontrolle über sein Auto und fuhr gegen ein zweites Fahrzeug, das bereits im Kreisverkehr unterwegs war.
Durch die Wucht des Aufpralls wurde das zweite Auto zurückgeschleudert und krachte in das dahinterstehende Fahrzeug. Beim Unfall wurden zwei Beteiligte verletzt: Während sich der 76-Jährige eigenständig zum Arzt aufmachte, musste eine 56-Jährige mit der Rettung ins Spital gebracht werden.
L29 für eine halbe Stunde gesperrt
Die von der Polizei durchgeführten Alkotests verliefen bei allen beteiligten Lenkern negativ. Die L29 war im Zuge des Einsatzes rund 30 Minuten vollständig gesperrt und anschließend für weitere 30 Minuten nur eingeschränkt befahrbar. Im Einsatz standen die Bundespolizei mit sechs Beamten, die Feuerwehr Egg mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften sowie zwei Rettungsfahrzeuge und eine Notärztin.
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