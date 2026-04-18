Lenker (76) verliert Kontrolle und kracht in Pkw

L29 für eine halbe Stunde gesperrt

Die von der Polizei durchgeführten Alkotests verliefen bei allen beteiligten Lenkern negativ. Die L29 war im Zuge des Einsatzes rund 30 Minuten vollständig gesperrt und anschließend für weitere 30 Minuten nur eingeschränkt befahrbar. Im Einsatz standen die Bundespolizei mit sechs Beamten, die Feuerwehr Egg mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften sowie zwei Rettungsfahrzeuge und eine Notärztin.