Radlerin nach Kollision mit Pkw schwer verletzt

Die Autofahrerin war gegen 9.40 Uhr auf der Lustenauer Straße in Fahrtrichtung Altach unterwegs und wollte nach recht auf den Parkplatz einer Drogerie fahren. Dabei übersah sie die hinter ihr in gleicher Richtung fahrende Radlerin. Diese krachte gegen das Heck des Pkw und stürzte. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde sie ins Spital gebracht.