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Radlerin nach Kollision mit Pkw schwer verletzt

Vorarlberg
18.04.2026 11:20
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Mit schweren Verletzungen musste eine Fahrradfahrerin am Freitagvormittag ins Krankenhaus gebracht werden. Sie war auf der Lustenauer Straße in das Fahrzeug einer Pkw-Lenkerin gekracht. 

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Die Autofahrerin war gegen 9.40 Uhr auf der Lustenauer Straße in Fahrtrichtung Altach unterwegs und wollte nach recht auf den Parkplatz einer Drogerie fahren. Dabei übersah sie die hinter ihr in gleicher Richtung fahrende Radlerin. Diese krachte gegen das Heck des Pkw und stürzte. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde sie ins Spital gebracht.

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