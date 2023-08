Zuwanderung: Ja nichts sagen

Da haben wir dieser Tage von der Integrationsministerin Susanne Raab und der Statistik Austria erfahren, dass nunmehr 26,4 Prozent der Wohnbevölkerung im Lande Migrationshintergrund haben. Dabei ist die dritte Generation, etwa der seit den Sechziger-Jahren aus der Türkei zugewanderten Gastarbeiter, gar nicht mitgerechnet. Insgesamt dürften es also an die 30 Prozent, also fast ein Drittel der Menschen sein, die als Zuwanderungspopulation gelten müssen.