Am freien Markt würde der ORF nicht überleben

Keine Aktiengesellschaft könnte so etwas überleben. Die Aktionäre würden, wie uns ein Leser schreibt, ein solches Unternehmen an der Börse beinhart abstrafen. Es gibt für diese Gesellschaften eben strenge Kontrollmechanismen und „Governancevorschriften“, die das aufdecken. Im Rahmen der „Stimme Österreichs“, bei der die „Krone“ aufruft, uns Vorschläge für eine echte ORF-Reform zuzusenden, kommt deswegen immer wieder die ORF-AG ins Spiel.