Sicher nicht das letzte Bundesland in blauer Hand

Oberösterreich ist nicht die Steiermark

In Oberösterreich, dem Bundesland mit den drittmeisten Einwohnern, ist die Nervosität knapp eineinhalb Jahre vor der Landtagswahl förmlich greifbar. Denn im Land ob der Enns geht es um die sprichwörtliche „Wurscht“: Die ÖVP, die seit 1945 stets den Landeshauptmann stellt, muss Platz 1 verteidigen. Die FPÖ, die vor elf Jahren die Grünen als Koalitionspartner und Mehrheitsbeschaffer der Volkspartei abgelöst hat, möchte wie zuletzt in der Steiermark Erster werden, ihr Spitzenkandidat Manfred Haimbuchner fordert ÖVP-Landeshauptmann Thomas Stelzer heraus.