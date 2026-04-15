Maximale Forderungen

Jetzt soll es also eine Blockade der Straße von Hormuz für iranische oder mit dem Iran in Verbindung stehende Schiffe richten. Die Perser sollen also wirtschaftlich in die Knie gezwungen werden. „Auch wir können wirtschaftlichen Terrorismus“, sagt US-Vize-Präsident Vance in Anspielung auf den Iran, der seinerseits durch die Sperre ebendieser Meerenge für alle „verfeindeten“ Schiffe die Weltwirtschaft in Geiselhaft genommen hat.