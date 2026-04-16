Hunger als Waffe

Fast auf den Tag genau seit drei Jahren tobt er nun, dieser Krieg im Sudan, im Herzen von Afrika. Es ist ein Bürgerkrieg zwischen zwei gnadenlosen Schlächtern, der eine befehligt die sudanesische Armee, der andere eine Miliz, die sich Rapid-Support-Forces nennt. Beide werden aus dem Ausland unterstützt, beiden geht es um Macht und Bodenschätze, also um sehr, sehr viel Geld.