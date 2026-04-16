Hunger als Waffe

Fast auf den Tag genau seit drei Jahren tobt er nun, dieser Krieg im Sudan, im Herzen von Afrika. Es ist ein Bürgerkrieg zwischen zwei gnadenlosen Schlächtern, der eine befehligt die sudanesische Armee, der andere eine Miliz, die sich Rapid-Support-Forces nennt. Beide werden aus dem Ausland unterstützt, beiden geht es um Macht und Bodenschätze, also um sehr, sehr viel Geld.
Leiden muss die Zivilbevölkerung, die gezielt vertrieben und ausgehungert wird. Beide Kriegsparteien leugnen das, die Zahlen, die von internationalen Hilfsorganisationen vorgelegt werden, sprechen aber eine andere Sprache. Die Wahl, vor der die Menschen häufig stehen, lautet: bleiben und sterben oder fliehen. Mehr als 13 Millionen haben ihre Heimat bereits verlassen. Zumeist in Nachbarländer, die auch keine Mittel haben, um sich um die Menschen zu kümmern.
Am schlimmsten ist die Situation für die Kinder. Eine ganze Generation wird ihrer Kindheit beraubt, ist systematischer Gewalt ausgesetzt. Mehr als 13 Millionen Kinder sind auf Hilfe angewiesen, rund acht Millionen können keine Schule besuchen und mehr als vier Millionen leiden an Unterernährung.
In Teilen des Landes herrscht Hungersnot, mehr als 800.000 Kinder schweben wegen schwerer Unterernährung bereits in Lebensgefahr.
Es handelt sich um eine der schlimmsten humanitären Katastrophen der Welt. Nur nimmt kaum jemand Notiz davon...
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