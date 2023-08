Facebook, Instagram bringen lang ersehnte Funktion

Nutzer in der Europäischen Union bekommen künftig mehr Mitspracherechte über die Inhalte auf Facebook und Instagram. Sie sollen besser selbst entscheiden können, welche Beiträge ihnen angezeigt werden, wie der Mutterkonzern Meta am Dienstag mitteilte. Damit passt sich der US-Konzern neuen EU-Vorschriften nach dem Gesetz für digitale Dienste (Digital Services Act) an.