So sehr versagt ChatGPT im Vorarlberg-Check

Liebes ChatGPT. Woher stammt eigentlich der Begriff „Vorarlberg“?

ChatGPT: Der Begriff „Vorarlberg“ leitet sich vom althochdeutschen Begriff „Fura“ oder „Ferri“ ab, was so viel wie „vorne“ oder „vor“ bedeutet, und dem Wort „Arber“ oder „Ara“, was „Berg“ oder „Gebirge“ bedeutet. Zusammen bedeutet „Vorarlberg“ also so viel wie „Vor dem Berg“ oder „Vor dem Gebirge“. Dieser Name bezieht sich auf die geografische Lage der Region Vorarlberg, die vor den Alpen liegt.