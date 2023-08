Warum trägt man so ein T-Shirt?

Es sollte eigentlich um interessante politische Botschaften gehen. Was ist jungen Menschen besonders wichtig? Was bereitet ihnen Sorgen? Als Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) am Donnerstag gemeinsam mit dem Jugendforscher Bernhard Heinzlmaier ihren „Bericht zur Lage der Jugend in Österreich“ präsentierte, zog jedoch etwas ganz anderes die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich. Es war ein schwarzes T-Shirt, das unter der Jacke Heinzlmaiers hervorblitzte. Klar darauf erkennbar: zwei weiße Runen, Sig und Tyr. Symbole, die einst auch von den Nazis verwendet wurden.