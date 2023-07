Waldbrände: Diese Drohnen gehen durchs Feuer

Drohnen haben viele Bereiche unseres Lebens verändert: Sie inspizieren Infrastruktur wie Brücken, Bahnstrecken und Staudämme, retten in der Landwirtschaft Rehkitze vor Mähwerken, dienen der Polizei als Aufklärer, werden als fliegende Boten getestet und militärisch eingesetzt. Ein eher neues Phänomen sind Drohnen bei der Feuerwehr, auch in Österreich werden die fliegenden Helfer erprobt. Wir haben nachgeforscht, was sie leisten.