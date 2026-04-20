Stelzer: Reform macht nur mit allen Ländern Sinn

„Es finden intensive Gespräche statt und es wird über verschiedene Modelle geredet. Wir Länder haben gleich zu Beginn gesagt, dass wir uns auch große Schritte vorstellen können“, sagt Stelzer im Gespräch mit der „Krone“. Für ihn gebe es zwei Messlatten. „Wird es besser für die Leute und werden die Versäumnisse, die es bis jetzt gibt, wieder aufgeholt? Wir haben in Oberösterreich, wahrscheinlich mehr als in anderen Bundesländern, extrem viele Ärztestellen, die nicht besetzt sind, und das muss einfach aufgeholt werden. Das ist ein Systemfehler.“