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Seien Sie als VIP bei „Fashion for Europe“ dabei

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20.04.2026 05:00
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Porträt von krone.at
Von krone.at

Bald startet in Österreich das musikalische Highlight des Jahres. Die Rede ist vom Eurovision Song Contest. Neben zahlreichen Events vor und während des Eurovision Song Contest findet am 15. Mai im Eurovision Village mit „Fashion for Europe“ ein Highlight für Modeliebhaber statt und mit der „Krone“ können Sie als VIP dabei sein. 

Am 15. Mai findet die exklusive Fashion Show „Fashion for Europe“ als großes Highlight Event im Eurovision Village am Wiener Rathausplatz statt. 12 Nationen präsentieren mit 12 Modemarken die Fashion Trends Europas und kommen auf einem großen Laufsteg zusammen. United by Fashion ist das Motto der Modeschau, die zum zweiten Mal stattfindet, denn auch 2015 gab es im Zuge des Eurovision in Wien „Fashion for Europe“ am Wiener Rathausplatz.

Hier ein paar Impressionen aus 2015

(Bild: Liliana Klein/FLASHED Events &amp; Marketing GmbH.<?ZE?>www.flashed-events.com<?ZE?>)
(Bild: Kurtagic Kenan)
(Bild: Kurtagic Kenan)
(Bild: Kurtagic Kenan)
(Bild: Kurtagic Kenan)

Mode aus ganz Europa
„Wir bringen Europa zusammen und zeigen: WE ARE ONE. FASHION FOR EUROPE ist so viel mehr als ‘nur‘ eine Modeschau; wir haben großartige Show Acts vor Ort, Namen wir Roman Chistyakov mit Una Hullmann oder die Millenium Dancers sind mit dabei. Das große Show Opening von Blitzblank für ein tänzerisches Highlight. Eines kann ich garantieren: den gesamten Wiener Rathausplatz werden wir zum Tanzen bringen“, verspricht Liliana Klein, die Fashion for Europe 2015 gegründet hat und mit ihrer Agentur Flashed Events für die gesamte Organisation zuständig ist. Dabei sind dieses Jahr neben Lena Hoschek, welche Österreich am roten Teppich vertritt, auch folgende weitere Nationen und Stars: 

  • Aserbaidschan mit Fakhriya Khalafova 
  • Europa mit Anse Victorin 
  • Finnland mit Teemu Muurimäki
  • Deutschland mit Marjo Trachten
  • Italien mit Luis Trenker 
  • Litauen mit Laura Daili
  • Montenegro mit Sanja Matijevic
  • Slowakei mit MUSA 
  • Spanien mit Valour Studios 
  • Ukraine mit Katerina Kvit 
  • Malta mit Charles & Ron 
Gewinnen Sie ein Styling von Leonita Adeh sowie..
Gewinnen Sie ein Styling von Leonita Adeh sowie..(Bild: Leonita Adeh)
einen Shoppinggutschein im Wert von 500 Euro von Luis Trenker inkl. persönlicher Styleberatung.
einen Shoppinggutschein im Wert von 500 Euro von Luis Trenker inkl. persönlicher Styleberatung.(Bild: Luis Trenker)

Mitmachen und gewinnen 
Anlässlich dieser Modeschau am 15. Mai verlost die „Krone“ ein VIP Package für Fashion of Europe – die exklusivste Modeschau im Eurovision Village – bestehend aus 

  • zwei VIP Karten für Fashion For Europe sowie 
  • eine Einladung zum Welcome Evening bei Figlmüller Lugeck am 14. Mai mit allen teilnehmenden Stars, Models und Modedesignern.
Seien Sie beim Welcome Evening bei Figlmüller Lugeck dabei!
Seien Sie beim Welcome Evening bei Figlmüller Lugeck dabei!(Bild: Nikolaus Mautner Markhof)

Zusätzlich haben alle Teilnehmer auch noch die Chance, auf ein Make-up & Hair Sytling mit Star Visagistin Leonita Adeh und einen 500 € Shopping Gutschein von Luis Trenker inkl. persönlicher Beratung.  Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 30. April, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance verdoppeln? Dann haben wir für alle teilnehmenden Abonnenten des „Stars & Society“ Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonneten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

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