Seien Sie als VIP bei „Fashion for Europe“ dabei

Mode aus ganz Europa

„Wir bringen Europa zusammen und zeigen: WE ARE ONE. FASHION FOR EUROPE ist so viel mehr als ‘nur‘ eine Modeschau; wir haben großartige Show Acts vor Ort, Namen wir Roman Chistyakov mit Una Hullmann oder die Millenium Dancers sind mit dabei. Das große Show Opening von Blitzblank für ein tänzerisches Highlight. Eines kann ich garantieren: den gesamten Wiener Rathausplatz werden wir zum Tanzen bringen“, verspricht Liliana Klein, die Fashion for Europe 2015 gegründet hat und mit ihrer Agentur Flashed Events für die gesamte Organisation zuständig ist. Dabei sind dieses Jahr neben Lena Hoschek, welche Österreich am roten Teppich vertritt, auch folgende weitere Nationen und Stars: