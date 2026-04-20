Alkohol & Paranoia: Wie der Chef das FBI blamiert

FBI-Direktor Kash Patel sorgt laut einem US-Magazinbericht mit seinem bizarren Verhalten für Ärger. Die Vorwürfe reichen von Alkoholexzessen über Inkompetenz bis hin zu paranoiden Episoden. Wer ist der Mann, der die US-Bundespolizei zur Lachnummer verkommen lässt? Krone+ stellt ihn vor.
Alkoholexzesse, Paranoia, ungeklärte Abwesenheiten: Das renommierte US-Magazin „The Atlantic“ zeichnet in seiner neuen Ausgabe ein vernichtendes Bild von Donald Trumps FBI-Chef Kash Patel. Demnach soll Patel wiederholt betrunken bei der Arbeit erschienen sein, wichtige Termine einfach versäumt und paranoide Angst vor seiner Entlassung haben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.