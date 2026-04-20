Alkohol & Paranoia: Wie der Chef das FBI blamiert

FBI-Direktor Kash Patel sorgt laut einem US-Magazinbericht mit seinem bizarren Verhalten für Ärger. Die Vorwürfe reichen von Alkoholexzessen über Inkompetenz bis hin zu paranoiden Episoden. Wer ist der Mann, der die US-Bundespolizei zur Lachnummer verkommen lässt? Krone+ stellt ihn vor.