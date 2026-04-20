Wegen hoher Spritpreise: Boom bei Elektroautos

Seit dem Ausbruch des Iran-Krieges am 28. Februar 2026 gingen die Spritpreise in Österreich durch die Decke. Auch die Spritpreisbremse brachte da kaum Entlastung für Autofahrer. Bei der Nachfrage von E-Autos führt das allerdings zu einem Aufschwung, denn E-Mobilität ist auch in der Steiermark am Vormarsch.
Die Fahrt zur Tanksäule glich für viele Steirer in den vergangenen Wochen einer Fahrt mit der Geisterbahn. Die Preise für Benzin und Diesel sind seit dem Start des Krieges im Nahen Osten förmlich explodiert – sie sind de facto ein Grund zum Gruseln. Während die Besitzer von Verbrennern beim Tanken tief in die Tasche greifen müssen, bleiben Fahrer von E-Autos aber entspannt. Die aktuelle Krise entfacht die Diskussion über E-Mobilität als Zukunft wieder neu.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.