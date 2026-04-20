Wegen hoher Spritpreise: Boom bei Elektroautos

Die Fahrt zur Tanksäule glich für viele Steirer in den vergangenen Wochen einer Fahrt mit der Geisterbahn. Die Preise für Benzin und Diesel sind seit dem Start des Krieges im Nahen Osten förmlich explodiert – sie sind de facto ein Grund zum Gruseln. Während die Besitzer von Verbrennern beim Tanken tief in die Tasche greifen müssen, bleiben Fahrer von E-Autos aber entspannt. Die aktuelle Krise entfacht die Diskussion über E-Mobilität als Zukunft wieder neu.