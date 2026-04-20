„Krone“ sichert Heribert Kasper eine neue Bleibe

Das sollte spätestens jetzt aber kein Problem mehr sein, denn mittlerweile hat der Sportwagenhändler sogar eine Auswahl an Möglichkeiten: Häuser und Wohnungen in noblen Bezirken, Hotels sogar die Gründung einer Wohngemeinschaft. Am ausgefallensten ist aber wohl die Einladung in eine Senioren-Residenz, für die Kasper sogar als Testimonial fungieren dürfte.