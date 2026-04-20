„Krone“ sichert Heribert Kasper eine neue Bleibe

Ganz unerwartet muss Heribert Kasper aus seinem aktuellen Hotelzimmer ausziehen – nach einem Aufruf der „Krone“ gibt es jetzt schon einige verlockende, aber auch skurrile Angebote ...
Nachdem die „Krone“ vergangene Woche über das Schicksal des „delogierten“ Heribert Kasper berichtete, kann dieser wieder beruhigt aufatmen. Denn durch den Aufruf hat „Mr. Ferrari“ bereits mehrere Wohn-Angebote erhalten – darunter aber auch einige skurrile.
Kurz zur Erinnerung: Seit 16 Jahren lebt Kasper schon nicht mehr in einer eigenen Wohnung, sondern hat sich nach Einbruchsversuchen in sein trautes Heim dazu entschieden, dass das Hotelleben eher seines ist.
Und so lebte er jahrelang zuerst in einem, dann im nächsten Gästezimmer, nur um nun zu erfahren, dass er Ende Juni ausziehen muss. Ein ganz schöner Schock für den 72-Jährigen, der auf die Schnelle eine neue Bleibe finden muss.
Das sollte spätestens jetzt aber kein Problem mehr sein, denn mittlerweile hat der Sportwagenhändler sogar eine Auswahl an Möglichkeiten: Häuser und Wohnungen in noblen Bezirken, Hotels sogar die Gründung einer Wohngemeinschaft. Am ausgefallensten ist aber wohl die Einladung in eine Senioren-Residenz, für die Kasper sogar als Testimonial fungieren dürfte.
Ob sich der junggebliebene Auto-Fan dafür wirklich schon bereit fühlt, ist zu hinterfragen.
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