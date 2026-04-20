Wenn Unternehmer zu pleite für die Pleite sind

Auch ein Konkurs kostet. Und immer mehr Firmenchefs haben nicht genügend Geld dafür. „Mangels Masse abgewiesen“ kann aber bedeuten, dass Zombieunternehmen einfach weiter laufen. Bei einer großen Juristentagung der Kärntner Anwaltskammer wurden dazu Änderungen gefordert – und es gibt noch andere Justiz-Baustellen.