Jodie Foster geht auf Mörderjagd: „Perfekte Rolle“

Die aufstrebende französische Regisseurin Rebecca Zlotowski konnte ihr Glück kaum fassen, als Superstar Jodie Foster die Hauptrolle im Film „Paris Murder Mystery“ (ab Freitag im Kino) annahm: „Ich kann mir vorstellen, dass es in dieser Zeit mit dem Wunsch nach kulturellem Exil zu tun hatte. Es könnte auch sein, dass sie nach 60 Jahren im Geschäft etwas machen wollte, was sie schon ihr Leben lang tun wollte, sich aber nicht getraut hat, weil sie zu viel zu verlieren hatte. Vielleicht fand sie auch einfach mein Drehbuch toll“, lacht die Filmemacherin im „Krone“-Interview.