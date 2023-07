Kameras in Bussen überführen Falschparker

Mehr als 300 Verstöße in 19 Tagen

„Mit den Frontkameras in unseren Linienbussen haben wir nun ein Werkzeug dagegen selbst in der Hand“, so Hebding weiter. An insgesamt 19 Tagen während der Testzeiträume in April, Mai und Juni konnten insgesamt 311 Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung mittels Fotobeweis dokumentiert werden. Falschparkern auf Busspuren droht ein Bußgeld von 70 Euro. Bei Behinderung auf Umweltspuren kommt zu diesem Bußgeld noch ein Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg hinzu.