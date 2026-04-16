Smartwatch-Auswertung war ein „wichtiger Fall“

Smartwatch ein „exotisches Deposit“

Nina Tomaselli will danach wissen, ob man ihm gesagt habe, von wem die Smartwatch gewesen sei? Ja, das habe er gewusst, antwortet der Technik-Experte. Sein Kollege habe ihn um eine „zeitnahe Erledigung“ gebeten: „Er hat gesagt, das ist ein wichtiger Fall.“ Generell sei man im BKA „sehr sehr selten“ mit Smartwatches konfrontiert: „Das ist ein exotisches Deposit.“ Sonst hätten die IT-Spezialisten dort eher Handys oder Tablets zur Datensicherung.