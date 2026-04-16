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Regen und Wind: Aprilwetter bleibt wechselhaft

Österreich
16.04.2026 14:25
Wer einen Wochenendausflug plant, sollte dies am Samstag erledigen. Ab Sonntag wird es ...
Wer einen Wochenendausflug plant, sollte dies am Samstag erledigen. Ab Sonntag wird es ungemütlich.(Bild: Helga P-A. - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

 

Am Sonntag beendet eine Störungszone das freundliche Frühlingswetter und sorgt für einen deutlichen Wetterumschwung. Auch zu Wochenbeginn bleibt die Witterung wechselhaft.

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Am Freitag scheint in der Früh verbreitet die Sonne, ehe sich im Tagesverlauf Quellwolken bilden. Meist bleibt es trocken, nur vereinzelt sind etwa in Ober- und Niederösterreich sowie in der Obersteiermark kurze Regenschauer möglich. Der Wind weht schwach bis mäßig, bei Frühtemperaturen von drei bis elf und Tageshöchstwerten von 17 bis 23 Grad.

Auch am Samstag sorgt schwacher Zwischenhocheinfluss für recht sonnige Verhältnisse. Vor allem am Vormittag scheint vielerorts die Sonne nahezu ungestört, später entstehen im Berg- und Hügelland Quellwolken. Regenschauer bleiben selten und kurzlebig. Die Frühtemperaturen liegen zwischen zwei und zehn Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen laut der Prognose von Geosphere Austria 16 bis 24 Grad.

Am Sonntag greift eine Störungszone auf Österreich über. Zunächst zeigt sich vor allem im Südosten noch die Sonne, im Laufe des Vormittags ziehen von Nordwesten her jedoch dichte Wolken und Regenschauer auf, die bis zum Abend auch den Osten erreichen. Im Burgenland bleibt es am längsten trocken. Die Tageshöchstwerte erreichen 15 bis 22 Grad.

Zu Wochenbeginn bleibt das Wetter unbeständig. Am Montag zeigt sich vor allem in der Westhälfte häufig Regen oder Regenschauer, mit Schwerpunkten in Tirol und Kärnten. Die Frühtemperaturen betragen zwei bis elf Grad, die Tageshöchstwerte zehn bis 17 Grad.

Auch am Dienstag sorgt leichter Störungseinfluss vor allem an der Alpennordseite für trübe Verhältnisse mit wiederholten Regenschauern. Zwischendurch zeigt sich die Sonne nur kurz. Im Westen sowie an der Alpensüdseite sind die sonnigen Phasen häufiger, ehe auch dort die Schauerneigung im Tagesverlauf zunimmt. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Osten und Südosten zeitweise auffrischend aus Nord bis Nordost. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen neun bis 16 Grad.

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