Regen und Wind: Aprilwetter bleibt wechselhaft

Am Sonntag greift eine Störungszone auf Österreich über. Zunächst zeigt sich vor allem im Südosten noch die Sonne, im Laufe des Vormittags ziehen von Nordwesten her jedoch dichte Wolken und Regenschauer auf, die bis zum Abend auch den Osten erreichen. Im Burgenland bleibt es am längsten trocken. Die Tageshöchstwerte erreichen 15 bis 22 Grad.