Trauernde Königin Mary zeigte sich tapfer lächelnd

Alle Blicke auf Mary gerichtet

Neben dem Geburtstagskind versammelten sich auch ihre Schwester Anne-Marie, Dackel-Dame „Tillia“ sowie König Frederik und Königin Mary, um den feierlichen Klängen zu lauschen.

Und obwohl Margrethe an diesem Tag nicht nur freudig strahlte, sondern auch mit ihrem farbenfrohen Outfit herausstach, waren alle Blicke auf ihre Schwiegertochter gerichtet. Denn Königin Mary musste vor wenigen Tagen einen tragischen Verlust erleiden: Ihr Vater, Professor John Dalgleish Donaldson, verstarb im Alter von 84 Jahren, wie der Palast am Wochenende mitgeteilt hatte.