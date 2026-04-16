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Nach Tod ihres Vaters

Trauernde Königin Mary zeigte sich tapfer lächelnd

Royals
16.04.2026 14:52
(Bild: EPA/IDA MARIE ODGAARD)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Am Donnerstag wurde in Kopenhagen eigentlich der 86. Geburtstag von Dänemarks ehemaliger Königin Margrethe gefeiert, doch alle Blicke waren an diesem Nachmittag auf Königin Mary gerichtet. Für die 54-Jährige war dies der erste Auftritt nach dem Tod ihres Vaters John Dalgleish Donaldson.

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Zu Ehren von Margrethes Geburtstag wurde zu Mittag im Innenhof von Schloss Fredensborg ein kleines Geburtstagskonzert abgehalten. Denn es ist Tradition, dass der Musikkorps der Königlichen Leibgarde am Ehrentag der Alt-Königin ein Ständchen spielt.

Alle Blicke auf Mary gerichtet
Neben dem Geburtstagskind versammelten sich auch ihre Schwester Anne-Marie, Dackel-Dame „Tillia“ sowie König Frederik und Königin Mary, um den feierlichen Klängen zu lauschen.

Und obwohl Margrethe an diesem Tag nicht nur freudig strahlte, sondern auch mit ihrem farbenfrohen Outfit herausstach, waren alle Blicke auf ihre Schwiegertochter gerichtet. Denn Königin Mary musste vor wenigen Tagen einen tragischen Verlust erleiden: Ihr Vater, Professor John Dalgleish Donaldson, verstarb im Alter von 84 Jahren, wie der Palast am Wochenende mitgeteilt hatte.

Queen Mary setzte beim Geburtstagsständchen für Alt-Königin Margrethe ein tapferes Lächeln auf.
Queen Mary setzte beim Geburtstagsständchen für Alt-Königin Margrethe ein tapferes Lächeln auf.(Bild: EPA/IDA MARIE ODGAARD)

Königin trug Dunkelblau
Wohl auch deswegen zeigte sich die 54-Jährige ungewöhnlich zurückhaltend und trug an diesem eigentlich freudigen Tag einen dunkelblauen Hosenanzug, den sie mit einer Bluse in Mittelblau kombinierte.

Zwar lächelte Mary tapfer, klatschte Beifall und winkte freundlich, doch gleichzeitig war der dänischen Königin anzusehen, wie sehr sie der Tod ihres Vaters mitgenommen hat.

Mary trauert um ihren Vater, Professor John Dalgleish Donaldson.
Mary trauert um ihren Vater, Professor John Dalgleish Donaldson.(Bild: AP/Ida Marie Odgaard)

Palast gratulierte mit Porträt
Der Palast gratulierte Margrethe übrigens schon am Morgen mit einem Porträt, das bereits im letzten Jahr im Gartensaal von Schloss Fredensborg aufgenommen worden war. Zu dem Foto, auf dem Dänemarkes ehemalige Königin ein lila Kleid trägt, hieß es feierlich: „Ihre Majestät Königin Margrethe hat Geburtstag und wird heute 86.“

Zahlreiche Fans und dänische Bürger gratulierten Margrethe, die 2024 nach 52 Jahren am dänischen Thron abdankte, unter dem Geburtstags-Posting des Palasts zum ihrem Jubiläum.

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