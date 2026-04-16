So will Wien kriminelle Kinder jetzt festhalten

Andererseits muss eine hohe Selbst- und Fremdgefährdung vorliegen und es keine andere Alternative geben. Ist dem so, entscheidet eine Kommission bzw. in der Folge ein Richter über die „Anhaltung“ – so der präferierte Terminus. Ob das sechs- bis zwölfwöchige „Bootcamp“ tatsächlich Früchte trägt, könne noch nicht gesagt werden, so Köhler. Aber: „Wir können nicht mehr zuschauen“.