Verwirrung um Telefonat Netanyahus mit Aoun

Man führe Verhandlungen mit dem Libanon, sagte Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu am Mittwochabend. Dabei gehe es um die Entwaffnung der Hisbollah-Miliz und einen dauerhaften Frieden. Beirut, das keine Kriegspartei ist, will eine Waffenruhe und einen dauerhaften Abzug der israelischen Streitkräfte aus dem Süden Libanons erreichen. Eine Sitzung des israelischen Sicherheitskabinetts über eine Feuerpause wurde am Mittwochabend ohne Beschluss beendet. Die Hisbollah ist nicht nur eine Miliz, sondern auch eine Partei und als diese ein maßgeblicher politischer Faktor im Libanon.