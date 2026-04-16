Verwirrung um Telefonat Netanyahus mit Aoun

US-Präsident Donald Trump hatte für Donnerstag Gespräche auf höchster Ebene zwischen Israel und dem Libanon angekündigt. Eine israelische Ministerin bestätigte das, das Büro des libanesischen Präsidenten dementierte aber. Man habe keine Informationen zu einem solchen Gespräch, hieß es dort.
Ein israelischer Rückzug sei jedenfalls ein grundlegender Schritt zur Festigung der Waffenruhe, sagte der libanesische Präsident Joseph Aoun weiter. Man habe von dem geplanten Gespräch mit der israelischen Regierung erst aus den Medien erfahren, teilten libanesische Regierungskreise Donnerstagfrüh mit.
Man führe Verhandlungen mit dem Libanon, sagte Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu am Mittwochabend. Dabei gehe es um die Entwaffnung der Hisbollah-Miliz und einen dauerhaften Frieden. Beirut, das keine Kriegspartei ist, will eine Waffenruhe und einen dauerhaften Abzug der israelischen Streitkräfte aus dem Süden Libanons erreichen. Eine Sitzung des israelischen Sicherheitskabinetts über eine Feuerpause wurde am Mittwochabend ohne Beschluss beendet. Die Hisbollah ist nicht nur eine Miliz, sondern auch eine Partei und als diese ein maßgeblicher politischer Faktor im Libanon.
Kein Gespräch seit 34 Jahren
Wie berichtet, hatte US-Präsident Donald Trump für Donnerstag Gespräche zwischen den „Anführern beider Länder“ angekündigt. Sie würden erstmals seit rund 34 Jahren wieder miteinander sprechen, sagte er weiter. Er wolle eine „kleine Atempause zwischen Israel und dem Libanon schaffen“. Erstmals seit mehr als drei Jahrzehnten hatten diplomatische Vertreter Israels und des Libanons am Dienstag in Washington direkte Gespräche geführt, diese endeten jedoch ohne Ergebnis.
Die beiden Länder sind formell seit 1948 im Kriegszustand. Seit Beginn des Kriegs Israels und der USA gegen den Iran Ende Februar hat die pro-iranische, libanesische Schiitenmiliz Hisbollah ihre Angriffe auf Israel wieder verstärkt. Israels Armee flog daraufhin massive Luftangriffe auf Ziele im Libanon und schickte Bodentruppen über die Grenze.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.