„Zeit der nationalistischen Rechten ist vorbei“

Schlein wirft Meloni schwere Fehler in der Außenpolitik vor

Schlein warf der Regierung Meloni schwere Fehler in der Außenpolitik vor. „Die unterwürfige Haltung gegenüber den USA hat schwere Kosten für die Italiener: Meloni hat Zölle verharmlost, die Unternehmen und Arbeitnehmer schaden. Sie hat den Einsatz in Venezuela legitimiert. Sie brauchte 14 Tage, um zu sagen, dass der Angriff auf den Iran völkerrechtswidrig war. Wir sind das einzige europäische Land, das als Beobachter im ,Board of Peace‘ sitzt. Und sie hat es nie geschafft, sich klar für Europa zu entscheiden, sondern es sogar sabotiert“, so Schlein.