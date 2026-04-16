Falsche Spendenaufrufe nach Inferno bei Luxushotel

Hunderte Einsatzkräfte und AT-Alert

Ein Teil des Daches des bekannten Klosterbräu war Montagabend in Brand geraten. Dies löste einen Großeinsatz der Einsatzkräfte in der Region aus. Insbesondere die Feuerwehren waren mit Hunderten Kräften an Ort und Stelle, um den Brand zu bekämpfen. Das Feuer drohte auch auf die direkt angrenzende Kirche überzugreifen. Diese konnte jedoch verhindert werden.

Das Hotel war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht in Betrieb bzw. geschlossen. Rund 150 Personen aus zwei benachbarten Hotels wurden evakuiert und von der Rettung in der WM-Halle in Seefeld versorgt. Anschließend wurden die Gäste auf andere Hotels in der Region verteilt.