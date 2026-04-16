Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Keine Brandlegung“

Falsche Spendenaufrufe nach Inferno bei Luxushotel

Tirol
16.04.2026 15:03
Montagabend, kurz nach 19 Uhr, brach der verheerende Brand aus.
Montagabend, kurz nach 19 Uhr, brach der verheerende Brand aus.(Bild: Robert Isser)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

An die 400 Feuerwehrleute kämpften in der Nacht auf Dienstag in Seefeld in Tirol gegen ein Flammeninferno auf dem Dach des 5-Sterne-Hotels Klosterbräu mitten im Ortszentrum. Erst nach mehr als 12 Stunden konnte „Brand aus“ gegeben werden. Bundes- und Landeskriminalamt nahmen Ermittlungen auf. Jetzt liegen erste Ergebnisse vor. Indes hat die Betreiberfamilie mit gefälschten Spendenaufrufe zu kämpfen!

0 Kommentare

Ein Teil des Luxushotels mitten im Ortszentrum wurde beim Brand in der Nacht auf Dienstag zerstört. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, dürfte der Brand bei der Decke im zweiten Obergeschoss ausgebrochen sein, wie die Polizei am Donnerstagnachmittag bekanntgab.

Keine Hinweise auf absichtliche Brandlegung
Genau in dem Bereich hätten im Vorfeld des Brandausbruchs mehrere Firmen Abrissarbeiten durchgeführt. Bereits am Montag war vermutet worden, dass der Brand durch Sanierungsarbeiten ausgelöst wurde. „Hinweise auf eine absichtliche Brandlegung konnten keine festgestellt werden“, hieß es weiter.

Zitat Icon

Hinweise auf eine absichtliche Brandlegung konnten keine festgestellt werden.

Ermittler von der Polizei

Ärger um falsche Spendenaufrufe
Als hätte die Betreiberfamilie Seyrling mit dem Geschehenen nicht schon genug am Hals, muss sie sich jetzt auch noch mit Fake-Spendenaufrufe herumschlagen. Wie das 5-Sterne-Hotel auf seinen Social-Media-Kanälen am Mittwoch warnte, würden „derzeit im Internet gefälschte Spendenaufrufe kursieren“. Es handle sich „um keine Aktion unseres Hauses“, wurde betont.

Das Hotel warnte auf seinen Social-Media-Kanälen vor den falschen Spendenaufrufen.
Das Hotel warnte auf seinen Social-Media-Kanälen vor den falschen Spendenaufrufen.(Bild: Hotel Klosterbräu (Screenshot))

Verdächtige Profile unbedingt melden
Im Zusammenhang mit den dubiosen Aufrufen sollten keinesfalls Zahlungen oder Spenden getätigt werden. Wenn jemand auf derartige Spendenaufrufe stößt, sollten die verdächtigen Profile sofort gemeldet werden.

Schaden in Millionenhöhe, Hotelier will weitermachen
Die genaue Schadenssumme kann noch nicht beziffert werden – der Schaden geht aber jedenfalls in den Millionenbereich. Betroffen vom Feuer waren knapp ein Viertel der Zimmer, großteils gerade renoviert. Der Trakt hätte nun umgebaut bzw. aufgestockt werden sollen – „mit zehn neuen und fünf renovierten Zimmern, dazu mit einem Wellness-Ausbau“, schilderte Klosterbräu-Chef Alois Seyrling bereits am Mittwoch.

Prinzipiell wolle man bei diesen Plänen bleiben. Seit 20 Jahren habe man umfassend fast das ganze Haus renoviert.

Lesen Sie auch:
Am Montagabend musste man angesichts dieser Bilder noch Schlimmeres befürchten. Jetzt ...
Hotelier macht weiter:
„Die Seele unseres Hauses ist nicht verbrannt“
15.04.2026
Brand neu aufgeflammt?
Schockmoment: Wieder Feueralarm bei Luxushotel
15.04.2026
Orgel bereits ertönt
„Brand aus“ bei Hotel: Haupthaus, Kirche gerettet
14.04.2026
AT-Alert in Tirol
5-Sterne-Hotel in Flammen: Auch Kirche in Gefahr!
13.04.2026

Hunderte Einsatzkräfte und AT-Alert
Ein Teil des Daches des bekannten Klosterbräu war Montagabend in Brand geraten. Dies löste einen Großeinsatz der Einsatzkräfte in der Region aus. Insbesondere die Feuerwehren waren mit Hunderten Kräften an Ort und Stelle, um den Brand zu bekämpfen. Das Feuer drohte auch auf die direkt angrenzende Kirche überzugreifen. Diese konnte jedoch verhindert werden. 

Das Hotel war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht in Betrieb bzw. geschlossen. Rund 150 Personen aus zwei benachbarten Hotels wurden evakuiert und von der Rettung in der WM-Halle in Seefeld versorgt. Anschließend wurden die Gäste auf andere Hotels in der Region verteilt.

Aufgrund der enormen Rauchentwicklung war in der Region auch ein AT-Alert ausgelöst worden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
16.04.2026 15:03
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
LKAPolizei
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Papst Leo XIV. hat am Donnerstag während seines Kamerun-Besuches scharfe Kritik an Staats- und ...
Scharfe Anklage
Papst: Welt wird von „Handvoll Tyrannen zerstört“
Mehrere Explosionen
Raffineriebrand verschärft Australiens Spritkrise
Brüchige Waffenruhe
Gaza: Israel jagt vier Hamas-Tunnel in die Luft
Das US-Militär hat wieder ein Boot im Pazifik angegriffen.
Mehrere Tote
US-Militär griff wieder mutmaßliches Drogenboot an
Cambridge University in Großbritannien
Ab dem Jahr 2027
Großbritannien kehrt ins Programm Erasmus zurück
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
„Mr. Ferrari“ Heribert Kasper von Hotel delogiert
135.119 mal gelesen
Sportwagenhändler Heribert Kasper sucht ein neues Zuhause.
Tirol
5-Sterne-Hotel in Flammen: Auch Kirche in Gefahr!
114.134 mal gelesen
Am Dach des Hotels brannte es lichterloh. Aus der angrenzenden Kirche wurden sakrale Gegenstände ...
Tirol
„Brand aus“ bei Hotel: Haupthaus, Kirche gerettet
95.521 mal gelesen
Montagabend brach der Brand aus (li.) – und die Situation am Dienstagvormittag (Bild rechts).
Gericht
Rückführung von afghanischer Familie gescheitert
872 mal kommentiert
Mutter aus Afghanistan und ihre Tochter (Symbolbild) stehen vor ungewisser Zukunft.
Oberösterreich
Angriff mit Schere und Spritze: Täter erschossen
864 mal kommentiert
Der Tatort in Linz
Innenpolitik
Damit soll sich Arbeiten für Pensionisten lohnen
858 mal kommentiert
Viele Pensionisten müssen aufgrund der gestiegenen Preise jeden Euro umdrehen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf