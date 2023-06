Steht Spanien Ruck von links nach rechts bevor?

Sie sind ständig auf dem Sprung. Die Fäden, mit denen das Leintuch, auf dem gefälschte T-Shirts und ebensolche Taschen zum Verkauf angeboten werden, in Sekundenschnelle zusammengezogen werden kann, immer in der Hand. Der Blick geht nervös von links nach rechts. Taucht die Polizei auf - und das kommt oft vor - verschwindet die Ware mit einem Ruck im Tuch, und der illegale Händler macht sich aus dem Staub. Um wenig später seinen „Laden“ ein paar Gassen weiter wieder auszurollen. In der Madrider Innenstadt blüht der Schwarzhandel. Die Exekutive scheint machtlos angesichts der unglaublich vielen Verkäufer und der offenbar schier endlosen Menge an gefälschten Waren.