Schrems kritisiert mangelnde „Durchsetzungskultur“

Am 25. Mai 2018 ist die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft getreten. Die Inhalte der EU-Datenschutzvorschriften hätten sich dadurch kaum verändert, die erhoffte strikte Durchsetzung der Gesetze sei nicht erfolgt, kritisierte die NGO noyb von Maximilian Schrems am Dienstag.