Biden mahnt: Neue KI-Produkte müssen sicher sein

Harris nimmt IT-Firmen in die Verantwortung

Vizepräsidentin Kamala Harris sagte in einer Mitteilung, die Technologie der Künstlichen Intelligenz habe das Potenzial, das Leben zu verbessern, könne aber auch Bedenken in Bezug auf Sicherheit, Datenschutz und Bürgerrechte aufwerfen. Sie habe den anwesenden Unternehmenschefs gesagt, sie trügen eine rechtliche Verantwortung für die Sicherheit ihrer KI-Produkte. Die US-Regierung sei offen für die Entwicklung neuer Regulierungen und Gesetze zur Künstlichen Intelligenz.