Warum in die Ferne schweifen? Das Gute liegt nah!

„Mit der ,Reisezeit‘ darf ich beliebte Destinationen wie Salzburg neu entdecken, aber auch Geheimtipps wie Friesach vorstellen“, verrät die Moderatorin, die gemeinsam mit ihrem Team zunächst Oberösterreichs Landeshauptstadt Linz in den Fokus rückte. Denn die Stadt ist bunt, vielfältig, modern und sehr kreativ, wie Schwarzjirg auch selbst herausfindet, wenn sie zum Beispiel in die Graffiti-Welt am Hafen eintaucht.